Facebook: nepverhalen over vaccins aanpakken

Facebook wil de verspreiding van onjuiste informatie over vaccinaties tegengaan. Het bedrijf neemt maatregelen om te voorkomen dat gebruikers worden blootgesteld aan misleidende en verzonnen berichten.

Facebook stelt dat gezaghebbende organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, nepberichten over vaccinaties hebben geïdentificeerd. „Als deze vaccinatie-hoaxes verschijnen op Facebook, zullen we daar actie tegen ondernemen”, belooft het bedrijf in een schriftelijke verklaring.

Facebook zegt dat advertenties met onjuiste informatie over vaccins niet meer worden geaccepteerd. Ook worden gebruikers niet zomaar meer doorverwezen naar groepen en pagina’s die gebruikers misleiden. „We kijken nog naar methoden om educatieve informatie over vaccins weer te geven als gebruikers desinformatie tegenkomen over dit onderwerp”, zegt Facebook.