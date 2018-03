Facebook licht Congrescommissies in

Facebook gaat uiterlijk woensdag op directieniveau zes belangrijke commissies in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, waaronder die van justitie, informeren over het gebruik van klantgegevens. Wereldwijd is de druk op het sociaal-mediabedrijf opgevoerd om uitleg te geven over wat er mogelijk is misgegaan ten aanzien van de privacy. Amerikaanse parlementariërs riepen, evenals hun EU-collega’s, topman Mark Zuckerberg ter verantwoording.

Facebook kwam in opspraak doordat het ingehuurde adviesbureau Cambridge Analytica de persoonlijke gegevens van 50 miljoen gebruikers tactisch heeft benut om Donald Trump te helpen tijdens de campagne voor de presidentsverkiezing in 2016. Trump zelf juichte dinsdag het onderzoek in deze zaak toe omdat hij bovenal de privésfeer van de Amerikanen wil beschermen.