Facebook lanceert dating-app

Facebook stort zich op de datingmarkt. Het bedrijf heeft een platform voor de liefde gemaakt, dat vanaf donderdag beschikbaar is in twintig landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Suriname en Thailand. In de loop van volgend jaar komt Facebook Dating naar Europa.

Om het platform te kunnen gebruiken, moeten mensen zich via Facebook aanmelden. De app suggereert daarna andere gebruikers met wie er misschien een klik is, „gebaseerd op jouw voorkeuren, interesses en andere dingen die je doet op Facebook”. Vervolgens kunnen ze op het profiel van anderen reageren. „Al je activiteiten op Dating blijven op Facebook Dating, ze worden niet gedeeld met de rest van Facebook”, benadrukt Facebook.

Gebruikers kunnen instellen dat hun Instagram-posts automatisch ook op hun datingprofiel verschijnen. Stories die mensen op Facebook en Instagram zetten, kunnen binnenkort ook worden doorgeleid naar de datingdienst.

Verder kunnen gebruikers hun eigen Facebook-vrienden en Instagram-volgers op een geheime ‘crush-lijst’ zetten. Als de ander dat ook doet, kunnen ze aan elkaar worden voorgesteld. Gebeurt dat niet, zullen gebruikers niet aan hun vrienden worden gekoppeld.