Facebook komt met nieuwe nieuwsfeed

Facebook gaat weer proberen om een nieuwsvoorziening op te zetten. Facebook News wordt de komende tijd getest, om te beginnen in de Verenigde Staten. In de app zien gebruikers naast hun tijdlijn een apart tabblad met verzamelde nieuwsberichten van gevestigde media.

De proef wordt gehouden in steden als New York, Los Angeles, Chicago, Dallas en Boston. Gebruikers daar krijgen via Facebook lokaal nieuws te zien. Ook komt er landelijk nieuws, sport, entertainment en gezondheid. Facebook past de selectie aan op de voorkeuren van de gebruiker. Mensen kunnen er ook voor kiezen om bepaalde media en onderwerpen niet meer te zien.

Het is niet de eerste keer dat Facebook zich op de nieuwsmarkt stort. Eerder kwam het platform met Today In, een overzicht van nieuws en activiteiten uit de omgeving van de gebruiker. Die dienst wordt gekoppeld aan Facebook News. Mensen willen op de hoogte blijven van het laatste nieuws, redeneert Facebook, en als ze dat via de app doen kan het bedrijf meer advertenties verkopen.

Facebook ligt al tijden onder vuur vanwege nepnieuws op het platform. Soms worden zulke berichten geplaatst om de standpunten van mensen te beïnvloeden, maar er zijn ook sites die er alleen op uit zijn bezoekers en dus adverteerders te trekken met sensationele berichten. Oprichter en topman Mark Zuckerberg (35) kreeg woensdag opnieuw veel kritiek vanuit het Amerikaanse Congres.