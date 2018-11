„Facebook handhaaft beleid slecht in Myanmar”

Facebook moet meer doen om te voorkomen dat het platform in Myanmar wordt gebruikt om aan te sporen tot geweld. Dat staat in een onderzoek van Business for Social Responsibility dat in opdracht van Facebook is uitgevoerd.

„Voorafgaand aan dit jaar, deden wij nog niet genoeg om deze berichten tegen te gaan”, laat Facebook weten in een verklaring. Een aanbeveling in het onderzoek is dat het beleid van het sociale medium strenger wordt gehandhaafd. Daarnaast moet de band met de Myanmarese regering en meerdere burgerorganisaties worden aangehaald. Ook moet er data over de berichten uit Myanmar op Facebook worden gepubliceerd.

Het onderzoeksbureau waarschuwt Facebook ook nog dat er bij de verkiezingen in Myanmar in 2020 waarschijnlijk veel nepnieuws wordt gedeeld. Het sociale medium moet dan extra alert zijn. Ook op WhatsApp-berichten.

Sinds augustus 2017 zijn zeker 700.000 Rohingya’s uit Myanmar op de vlucht wegens geweld van het leger. De Verenigde Naties zeggen dat het leger bezig is met een genocide tegen de Rohingya.

Facebook begon in augustus met het verwijderen van content van het Myanmarese leger en van media uit het land die de boodschap van het leger verkondigden. Dat was de eerste keer dat het sociale medium berichten van een overheid of overheidsorganisatie verwijderde.

Om het aansporen tot geweld tegen te gaan, heeft Facebook 99 mensen aangenomen die de Myanmarese taal spreken en twijfelachtige content uit het land kunnen controleren.