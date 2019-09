Facebook haalt geen berichten van politici weg

Facebook gaat geen berichten van politici weghalen of blokkeren. Het bedrijf zegt dat het niet de scheidsrechter wil zijn van wat toegestane uitspraken zijn in de politieke arena. Dat heeft topman Nick Clegg gezegd in een toespraak in Washington waarin het bedrijf inging op de voorbereidingen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020.

„Zou het geaccepteerd worden door de maatschappij als een privaat bedrijf een zelfbenoemde scheidsrechter zou worden voor alles wat politici zeggen?”, vroeg Clegg zich af. „Ik denk het niet.” De topman reageert hiermee op de aankondiging van Twitter van afgelopen voorjaar dat het tweets van politici die strijdig zijn met de regels gaat voorzien van een waarschuwing. Facebook heeft laten weten dat het nieuwswaardige berichten van politici niet gaat labelen.

De topman liet ook weten dat uitspraken van politici niet worden ingediend bij het onafhankelijke factcheckprograma van Facebook. Berichten van politici waarvan de inhoud bewezen onjuist is zullen wel worden aangepakt.