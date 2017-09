Facebook gehoord over verkiezingen VS 2016

Amerikaanse techbedrijven Facebook, Google en Twitter worden gehoord in het onderzoek naar de Russische invloed op de verkiezingen. De speciale commissie wil zo beter zicht krijgen op welke manier Rusland Facebook en het internet gebruikte om de uitslag te beïnvloeden. Aangenomen wordt dat Rusland fake nieuws heeft verspreid om Donald Trump te bevoordelen, maar de commissie wil ook weten welke rol social media hebben gespeeld.

Moskou heeft altijd ontkend dat het zich heeft bemoeid met de verkiezingen.

Trump twitterde dinsdag dat „Facebook altijd anti-Trump is geweest.” Daarop reageerde eigenaar Mark Zuckerberg van Facebook weer. „Trump zegt dat Facebook tegen hem is, de Liberalen zeggen juist dat we Trump hebben geholpen.”

Zuckerberg deed de beschuldigingen dat nepnieuws op Facebook een rol heeft gespeeld aanvankelijk af als onzin. Hij heeft nu spijt van die opmerking, zo schrijft hij in blog op Facebook. Wel denkt Zuckerberg dat andere zaken dan nepnieuws de verkiezingen veel meer hebben beïnvloed. Zo riep Facebook Amerikanen op te gaan stemmen.

Facebook erkent dat er „problematisch advertenties” zijn gevonden, maar die vallen in het niet bij honderden miljoenen dollars die de twee kandidaten aan online advertenties uitgaven.