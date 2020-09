Facebook: Geen nieuwe politieke reclames vlak voor verkiezing VS

In de laatste week voor de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen laat Facebook geen nieuwe campagne-advertenties meer toe. Zo wil het platform misleiding en propaganda tegengaan. De Amerikanen kiezen over precies twee maanden, op 3 november, een president, 35 van de 100 Senatoren en alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden.

De topman en oprichter van Facebook, Mark Zuckerberg, heeft de maatregelen donderdag bekendgemaakt. De campagneteams mogen in de laatste week nog wel hun lopende advertenties verspreiden, maar ze mogen geen nieuwe reclames meer plaatsen. „Ik geloof dat het beste tegengif voor verkeerde informatie meer informatie is, maar in de laatste dagen voor de verkiezingen is er misschien niet genoeg tijd meer om nieuwe beweringen te bestrijden”, schrijft Zuckerberg op Facebook.

Facebook komt ook met andere maatregelen. Zo beperkt het hoe vaak een bericht kan worden doorgestuurd via de chatapp Messenger. Dat moet voorkomen dat valse geruchten rondgaan. Zuckerberg: „We hebben dit al ingevoerd in WhatsApp op gevoelige momenten en merken dat het effectief is in het bestrijden van misinformatie.” Berichten waarin kiezers de waarschuwing krijgen dat ze het coronavirus kunnen oplopen in stembureaus, worden verwijderd. En als een kandidaat de overwinning opeist voordat de uitslag officieel is, zet Facebook daar een waarschuwing bij. Ook zal Facebook samenwerken met persbureau Reuters om gebruikers op de hoogte te houden van bevestigde uitslagen.

Facebook lag na de presidentsverkiezingen vier jaar geleden onder vuur omdat het niet genoeg zou hebben gedaan tegen onjuiste berichten en beïnvloeding van kiezers.