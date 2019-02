Facebook en co niet open over nepnieuws

Onlineplatforms Facebook, Google en Twitter zijn onvoldoende open over de stappen die ze nemen tegen de verspreiding van nepnieuws en desinformatie. Dat zegt de Europese Commissie in een verklaring waarin ze de bedrijven oproept meer details te verstrekken over welke maatregelen ze hebben getroffen en met welk resultaat.

Zo heeft Facebook niet de gevraagde cijfers geleverd over het aantal nepaccounts dat het heeft verwijderd op grond van „kwaadaardige activiteiten die specifiek zijn gericht tegen de Europese Unie.” Het bedrijf blijft stil over hoe het omgaat met politieke advertenties. Ook de twee andere platforms zijn zuinig met details over hun maatregelen.

De bedrijven tekenden vorig jaar een vrijwillige gedragscode waarin ze meer openheid beloofden over waar de informatie op hun sites vandaan komt en de geldstromen erachter. Ook zegden ze toe nepaccounts snel te verwijderen en transparant te zijn over politieke advertenties.

De commissie ziet de code als een belangrijke stap om de campagnes voor de Europese verkiezingen in mei eerlijk en betrouwbaar te laten verlopen. Ze roept de bedrijven op snel meer te doen. Brussel wil een verplichte code invoeren als de vrijwillige afspraken onvoldoende zouden blijken te werken.