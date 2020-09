Facebook dreigt met einde van delen Australisch nieuws

Facebook heeft dinsdag gedreigd dat Australische gebruikers van de socialemediaplatformen van het bedrijf geen nieuws meer kunnen delen als het land een wet aanneemt die Facebook en Google verplicht te betalen voor nieuws van Australische mediabedrijven. Als die hervorming op het gebied van internetwetgeving doorgaat, is Australië het eerste land waar dat verplicht wordt.

„In de veronderstelling dat het wetsontwerp van kracht wordt, zullen wij uitgevers en gebruikers in Australië met tegenzin niet meer toestaan om lokaal en internationaal nieuws te delen op Facebook en Instagram”, aldus Facebook-directeur voor Australië Will Easton. „Dit is niet onze eerste keus, het is onze laatste. Het is de enige manier waarop we ons kunnen beschermen tegen een uitkomst die de logica tart en de levensvatbaarheid van de Australische nieuws- en mediasector op lange termijn zal schaden en niet zal helpen.”

Met de reactie op het Australische voornemen schaart Facebook zich bij Google en jaagt het de Australische regering tegen zich in het harnas. Minister van Financiën Josh Frydenberg stelt dat het wetsvoorstel in het algemeen belang is en dat er 18 maanden onderzoek aan ten grondslag ligt. De wet zal volgens hem tot een duurzamere mediasector leiden waarin voor kopij ook wordt betaald. „Wij gaan niet in op dwang en dreigementen, waar ze ook vandaan komen”, aldus Frydenbergs commentaar.

Zoals mediabedrijven in de meeste landen, lijden ook de Australische mediabedrijven onder een teruggang in advertentie-inkomsten als gevolg van concurrentie op het internet, en een afgenomen bereidheid bij consumenten om te betalen voor nieuws. De Australische Commissie voor Mededinging en Consumenten (ACCC), die het wetsontwerp heeft geschreven, heeft beargumenteerd dat de wet mediabedrijven in staat stelt om te onderhandelen over een eerlijke betaling voor het werk van journalisten.