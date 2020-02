Facebook doet misleidende reclames over virus in de ban

Facebook gaat misleidende advertenties aanpakken voor producten die mensen moeten beschermen tegen het coronavirus. Beweringen als „gezichtsmaskers kunnen verspreiding van het virus in 100 procent van de gevallen voorkomen” zijn niet toegestaan, zegt een woordvoerder.

Facebook maakte vorige maand al bekend de jacht te openen op nepnieuws over het virus. Content over het nieuwe coronavirus met „onjuiste beweringen of complottheorieën” wordt verwijderd. Ook bedrijven als TikTok nemen dergelijke maatregelen om de verspreiding van onzinberichten tegen te gaan.