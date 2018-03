Facebook-chef zegt sorry in advertenties

De baas bij Facebook, Mark Zuckerberg, heeft in advertenties in Britse en Amerikaanse bladen zondag zijn verontschuldigingen aangeboden voor het lekken van gegevens van klanten. Hij maakt excuus voor de vertrouwensbreuk die is veroorzaakt omdat een bureau dat zich bezighoudt met politieke strategieën gegevens van circa 50 miljoen Facebookgebruikers wist te bemachtigen. Volgens Zuckerberg is de informatie gelekt door een app die een universitair onderzoeker had aangebracht.

Zuckerberg onderstreept dat het de verantwoordelijkheid van Facebook is, om gegevens te beschermen. Europees commissaris van justitie en consumentenrecht, Vera Jourova, gaat naar eigen zeggen de Facebookleiding een brief schrijven waarin ze nog meer uitleg over de affaire eist, met name over de gevolgen voor Europese gebruikers. Jourova zegt in de Duitse krant Bild am Sonntag dat de brief maandag wordt verstuurd.

In Groot-Brittannië waren Zuckerbergs excuses te lezen in de The Sunday Telegraph,The Sunday Times, Mail on Sunday, The Observer, Sunday Mirror en Sunday Express. In de VS stond de advertentie in The New York Times, The Washington Post en The Wall Street Journal.