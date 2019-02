Facebook blokkeert rebellen Myanmar

Facebook heeft vier gewapende groepen uit Myanmar verwijderd van het netwerk. Hun accounts zijn geblokkeerd. Facebook zei dinsdag dat de organisaties gevaarlijk zijn.

Een van de geblokkeerde groepen is de Arakan Army. Dat is een radicale boeddhistische groepering die niet alleen tegen het regeringsleger van Myanmar strijdt, maar ook tegen Rohingya-moslims in het gebied. De Arakan Army werkt nauw samen met drie andere groepen die ook gewapend opkomen voor etnische minderheden in Myanmar. Dat zijn de Kachin Independence Army, de Ta’ang National Liberation Army en de Myanmar National Democratic Alliance Army. Ook die zijn door Facebook geblokkeerd.

„Er is duidelijk bewijs dat deze organisaties verantwoordelijk zijn voor aanvallen tegen burgers en betrokken zijn bij geweld in Myanmar. We willen voorkomen dat ze onze diensten gebruiken om spanningen aan te wakkeren”, schrijft Facebook.

Facebook heeft sinds afgelopen augustus honderden accounts en pagina’s verwijderd van personen en organisaties die banden hebben met de militaire machthebbers in Myanmar. Facebook ligt onder vuur omdat het niet genoeg zou doen tegen haatzaaiende posts waaronder die van het regime in Myanmar.