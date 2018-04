Facebook blokkeert prolifepagina’s

Facebook verwijdert regelmatig prolifepagina’s om „haatzaaien” te voorkomen, maar de uitingen van Planned Parenthood, een organisatie die pleit voor uitbreiding van de abortuswet, zijn nooit gecensureerd. Dat gaf Facebook-CEO Mark Zuckerberg woensdag toe tijdens een hoorzitting.

Zuckerberg werd woensdag tijdens een hoorzitting voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden kritisch ondervraagd over de kwestie door prolifesenator Ted Cruz. Facebook censureert regelmatig prolifepagina’s. Zo werd de pagina van de Amerikaanse kerk Warriors for Christ vorige week nog verwijderd omdat er „bedreigende, haatverspreidende” boodschappen op zouden staan. Warriors for Christ is tegen abortus. Aan de andere kant zijn advertenties en boodschappen van Planned Parenthood, een non-profitorganisatie die pleit voor uitbreiding van de abortuswet, nooit gecensureerd. Senator Cruz vroeg aan Zuckerberg hoe dit mogelijk is. „Veel Amerikanen zijn bezorgd dat Facebook bevooroordeeld is en zich actief bezighoudt met censuur.”

Zuckerberg gaf toe dat Planned Parenthood nooit is gecensureerd, maar volgens hem blijft Facebook „een platform voor alle ideeën.”

Tijdens de hoorzitting bleek verder dat de Facebookdata van Zuckerberg zelf ook zijn gelekt in de zaak rond Cambridge Analytica. Dat zei de topman later tijdens de hoorzitting. Details over de informatie gaf hij niet.

In totaal heeft Cambridge Analytica wereldwijd mogelijk de profielen van 87 miljoen gebruikers van Facebook in handen gekregen, onder wie in theorie 70 miljoen Amerikanen. Het bedrijf zelf spreekt van informatie van 30 miljoen accounts.

Een eigen onderzoek van Facebook naar de zaak is voorlopig nog niet afgerond. Dat duurt nog „vele maanden”, zei Zuckerberg. Ook zei hij dat Facebook vanwege nieuwe Europese privacyregels gebruikers met de juiste privacy-instellingen gaat helpen. Dat gaat het bedrijf doen bij al zijn gebruikers, niet alleen die uit de EU.