Facebook bewaarde login-gegevens onveilig

Facebook heeft vorige maand enige tijd per ongeluk honderden miljoenen wachtwoorden van Instagram-gebruikers onversleuteld bewaard op servers. Dat meldt het bedrijf in een blogpost. In eerste instantie werd gezegd dat het om tienduizenden gebruikers ging, maar kwam donderdag met een veel hoger aantal.

Gebruikers hebben het risico gelopen dat hun inloggegevens door anderen zichtbaar waren. Hoe lang die situatie geduurd heeft is niet bekendgemaakt. Gebruikers zijn op de hoogte gesteld en maatregelen zijn genomen, meldt Het bedrijf.

Facebook, dat ook eigenaar is van onder andere Instagram en Whatsapp, bereikt 2,7 miljard mensen met zijn diensten. Het bedrijf ligt onder vuur door het ene na het andere schandaal. Rode draad daarbij was dat het geregeld te gemakkelijk met de gegevens van zijn gebruikers omsprong. Ook kreeg Facebook veel kritiek omdat het bedrijf het mogelijk maakte dat buitenlandse partijen verkiezingen beïnvloedden.