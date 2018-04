Facebook-baas geeft uitleg aan Congres

De baas van Facebook, Mark Zuckerberg, wordt dinsdag en woensdag in het Amerikaanse Congres aan de tand gevoeld over het privacyschandaal rond Cambridge Analytica.

Zuckerberg heeft al excuses aangeboden en gezegd dat zijn onderneming bezig is met een enorme operatie om het geschonden vertrouwen in drie jaar tijd te herstellen. Zuckerberg zal naar verwachting in het Amerikaanse congres opnieuw sorry zeggen en beklemtonen dat hij zich niet opzettelijk gegevens van tientallen Facebook-gebruikers heeft laten ontfutselen door het in marketing en data-analyse gespecialiseerde Cambridge Analytica.

Dinsdagmiddag (avond in Nederland) is Zuckerberg bij een commissie van de Senaat om ‘de nieuwe missie van Facebook’ toe te lichten en woensdagmorgen is hij bij een commissie van het Huis van Afgevaardigden.