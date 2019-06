FAA verbiedt vliegen in Iraans luchtruim

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA (Federal Aviation Administration) heeft donderdag een verbod uitgevaardigd voor de burgerluchtvaart om nog langer gebruik te maken van het door Tehran gecontroleerde luchtruim boven de Straat van Hormuz en de Golf van Oman.

De actie is het gevolg van het op grote hoogte neerschieten van een Amerikaanse drone door Iran. Volgens de FAA waren er op het moment dat een Iraanse raket de drone onderschepte „tal van vliegtuigen voor de burgerluchtvaart in het gebied”.

Eerder al besloot United Airlines de luchtverbinding tussen de internationale luchthaven Newark bij New York en die van Mumbai in India voorlopig uit de dienstregeling te halen. „Gezien de huidige gebeurtenissen in Iran hebben we een grondige veiligheids- en beveiligingsbeoordeling van onze Indiase service door het Iraanse luchtruim uitgevoerd en besloten onze service te schorsen”, zei United op haar website.