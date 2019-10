Een F-16-straaljager is in het zuidwesten van Duitsland neergestort. Het toestel kwam neer in onbewoond gebied in de omgeving van de stad Trier.

Het gaat volgens de Duitse luchtmacht om een toestel van de Amerikaanse luchtmacht. De piloot wist zich volgens de Duitse omroep SWR in veiligheid te brengen met zijn schietstoel. Het toestel crashte in een bos bij de plaats Zemmer.