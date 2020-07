Extremistisch geweld neemt toe in Berlijn

Extreemlinks en extreemrechts geweld is afgelopen jaar sterk toegenomen in Berlijn. De Duitse hoofdstad en tevens deelstaat heeft net als alle deelstaten te maken met een sterke toename van politiek gemotiveerde geweldsdelicten, stelde de inlichtingendienst donderdag.

Volgens het jaarrapport over 2019 is het aantal gevallen van politiek gemotiveerd geweld gepleegd door links-extremisten in Berlijn toegenomen van 96 naar 205. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen nam het aantal door links-extremisten gepleegde geweldsmisdrijven juist af, van 446 in 2018 naar 200 vorig jaar.

Ook geweld met extreemrechts motief nam af in de dichtbevolkte deelstaat met ongeveer 18 miljoen inwoners, van 216 naar 158 geweldsmisdrijven. In Berlijn pleegden rechtsextremisten vorig jaar 150 geweldsdelicten uit politiek motief, tegenover 121 in 2018.

Hoewel er in de laatste drie jaren beduidend minder asielzoekers naar Duitsland zijn gekomen dan in de jaren daarvoor, blijft dat thema volgens de inlichtingendienst „een hoog mobiliseringspotentieel” hebben onder neonazi’s en andere rechtsextremisten.

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer schrijft in het voorwoord van het jaarrapport dat antisemitisme, vreemdelingenhaat en islamofobie ook vorig jaar de boventoon voerden in extreemrechtse uitingen. Hoewel het totale aantal misdaden met extreemrechts motief in 2019 afnam, vonden wel afschrikwekkende moorden plaats zoals die op de politicus Walter Lübcke en de terreuraanslag bij een synagoge in Halle, benadrukte Seehofer.