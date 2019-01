Extreme kou VS eist meer dan 10 levens

Het barre winterweer in het midwesten van de Verenigde Staten al aan meer dan tien mensen het leven gekost. Veel mensen zitten noodgedwongen thuis. Scholen, winkels en overheidsinstanties zijn gesloten.

De ijskoude wind zorgt voor temperaturen van ver beneden het vriespunt. Wees de thermometer in Fargo (North-Dakota) om en nabij de -31 Celsius aan, in Park Rapids (Minnesota) daalde het kwik tot -41. Maar ook in Chicago werden temperaturen van tussen de -20 en -30 gemeten.

Het vliegverkeer ondervind veel hinder van het winterweer. Duizenden binnenlandse en ook honderden buitenlandse vluchten zijn woensdag geannuleerd. Ook het treinverkeer van een naar Chicago is stilgelegd.

De extreem lage temperaturen, die worden veroorzaakt door onverwachte stromingen uit de poolgebieden, trekken langzaam ook naar het oosten van de VS.