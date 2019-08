Extreme haargroei Spaanse baby’s door pil

Verscheidene kinderen in Spanje hebben extreme haargroei gekregen door het innemen van een pil die verkeerd was gelabeld. De kinderen, veelal baby’s, ontwikkelden symptomen die lijken op het ‘weerwolfsyndroom’ zoals haargroei op gezicht, armen en benen. De Spaanse gezondheidsautoriteit Aemps meldt na onderzoek dat het gebruik van een verkeerd medicijn voor een maagziekte de oorzaak is.

In totaal zeventien gevallen in Cantabria, Valencia en Granada zijn bekend. In alle gevallen was omeprazol voorgeschreven maar in de verpakking zat het medicijn minoxidil, dat de haargroei bevordert. Het farmaceutisch bedrijf dat in de fout is gegaan is voorlopig gesloten en de betreffende geneesmiddelen zijn uit de markt gehaald.

„Mijn zoontje was zes maanden oud toen hij opeens ‘volwassen wenkbrauwen’ kreeg”, zei een moeder tegen Spaanse media. „Opeens zaten zijn voorhoofd, wangen, armen, benen en handen onder de haren”, aldus een andere geschrokken moeder.

Aemps zegt dat de haargroei van de baby’s vanzelf zal afnemen nadat de medicatie is gestopt.