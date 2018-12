Extreem weer wereldwijd bij jaarwisseling

Regen, hitte, sneeuwstormen en overstromingen. In landen als Australië, Amerika en Japan gaat de jaarwisseling gepaard met extreme weersomstandigheden. In VS zijn er zware sneeuwstormen in onder meer Nebraska en Minnesota terwijl in zuidelijke staten als Louisiana en Mississippi zoveel regen viel dat de Mississippi buiten haar oevers trad.

Australië zucht onder een hittegolf met temperaturen van boven de 40 graden, zo’n 15 graden warmer dan normaal. De hittegolf begon met kerst en kan nog weken aanhouden volgens de Australische weerdiensten.

In India redde het leger meer dan 2500 mensen die vastzaten op een snelweg tijdens zware sneeuwval. Volgens de weerdienst zal het koude weer in het noorden, midden en oosten van India de komende week aanhouden.

In Japan waarschuwt de weerdienst voor sneeuwstormen en verkeerschaos rond de jaarwisseling. Zaterdagochtend kan er tot 80 centimeter sneeuw vallen in centraal Japan en 70 centimeter in het noordoosten.