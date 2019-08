Extreem veel bosbranden in Amazone

Het aantal bosbranden in het Amazoneregenwoud is dit jaar opgelopen tot 72.843, het hoogste aantal sinds de telling begon in 2013.

Volgens het Braziliaanse agentschap voor ruimteonderzoek (INPE), dat dinsdag werd aangehaald door de nieuwssite NOS.nl, gaat het om een stijging van 83 procent ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar. Sinds afgelopen donderdag telde het INPE 9507 nieuwe brandhaarden in het land, voornamelijk in het Amazonebekken.

Bosbranden komen in het droge seizoen van nature veel voor. Ze worden echter ook veroorzaakt door boeren die ontbossen ten behoeve van veeteelt voor de productie van rundvlees. Ook wordt er veel soja geteeld, dat onder meer wordt verkocht als veevoer.

🌎Just a little alert to the world: the sky randomly turned dark today in São Paulo, and meteorologists believe it’s smoke from the fires burning *thousands* of kilometers away, in Rondônia or Paraguay. Imagine how much has to be burning to create that much smoke(!). SOS🌎 pic.twitter.com/P1DrCzQO6x