Extra presidentiële beveiliging onderweg naar hoofdkantoor Biden

De secret service, die gaat over de beveiliging van de president, stuurt uit voorzorg extra manschappen naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden in de plaats Wilmington. Volgens The Washington Post staat Biden op het punt zich uit te roepen tot de winnaar van de presidentsverkiezingen.

Gedurende de campagne en de verkiezingen kreeg Biden al bescherming. Die wordt nu uitgebreid, maar is nog niet op hetzelfde niveau als van president Donald Trump.

Het campagneteam zit in het plaatselijke congrescentrum. De secret service wilde geen toelichting geven. „Wij doen geen mededelingen over het hoe en wat van de beveiliging van de kandidaten.”