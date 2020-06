Extra maatregelen tegen corona bij campagnebijeenkomst Trump

Mensen die komende zaterdag de campagnebijeenkomst bijwonen van president Donald Trump, krijgen te maken met maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Bezoekers moeten hun temperatuur laten meten, krijgen mondkapjes en kunnen hun handen reinigen, zegt zijn campagneteam.

Trump houdt in Tulsa (Oklahoma) zijn eerste grote campagnebijeenkomst in maanden. Zijn campagne zegt dat meer dan 1 miljoen keer is geprobeerd daar een kaartje voor te bemachtigen, ondanks de vrees dat het virus verder om zich heen kan grijpen.

De lokale autoriteiten zijn er niet gerust op en ook het team van Trump lijkt zich daar zorgen over te maken. Mensen die een kaartje aanschaften, moesten ook toezeggen geen rechtszaak te beginnen als ze het besmettelijke virus oplopen.

Bezoekers die zaterdag in de rij staan om binnen te komen, kunnen ook te maken krijgen met hoge temperaturen. Het kan volgens weersvoorspellingen 35 graden worden. De campagne belooft dat ook aanvullende maatregelen worden genomen vanwege de hitte. Er zullen onder meer flesjes met water beschikbaar zijn.

De campagnebijeenkomst zou eigenlijk vrijdag worden gehouden, maar is een dag uitgesteld na kritiek. De oorspronkelijke datum van de rally viel op ‘Juneteenth’. Dan wordt stilgestaan bij het einde van de slavernij. Ook de locatie ligt gevoelig, omdat zwarte Amerikanen bijna een eeuw geleden het doelwit waren van een beruchte moordpartij in Tulsa.