Extinction Rebellion blokkeert Britse krantendrukkerijen

Extinction Rebellion heeft blokkades gevormd bij belangrijke krantendrukkerijen in Londen en zegt dat het probeert te voorkomen dat nationale kranten onder het publiek worden verspreid. Dat meldt The Times.

Tientallen milieuactivisten hebben wegen geblokkeerd die naar drukkerijen leiden die worden gebruikt door News UK, uitgever van The Times en The Sun. Op deze plekken worden ook The Daily Telegraph en de Daily Mail gedrukt. Het is volgens The Times onduidelijk hoeveel exemplaren van de kranten zaterdagmorgen zullen verschijnen.