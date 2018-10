Explosieven naar Obama, Clintons en CNN

De FBI heeft explosieve pakketjes onderschept die naar de Amerikaanse ex-president Barack Obama, naar Bill en Hillary Clinton en nieuwszender CNN waren gestuurd. President Donald Trump is op de hoogte gesteld. Het Witte Huis neemt de situatie „zeer serieus”, aldus een functionaris. De acties zijn „verachtelijk” en de verantwoordelijken zullen ervoor boeten, aldus het Witte Huis.

Bij de woning van voormalig presidentskandidate Hillary en oud-president Bill Clinton in Chappaqua in de staat New York werd woensdag een explosief tussen de post gevonden, meldde The New York Times. Even later werd in Washington ook een verdacht pakketje onderschept dat naar de Amerikaanse ex-president Barack Obama was gestuurd.

Daarna kwam een melding dat eveneens een verdacht pakketje naar het Witte Huis was onderschept. Maar dit bericht bleek later onjuist.

Volgens een overheidsfunctionaris was het explosief voor de Clintons van dezelfde soort als dat eerder is gevonden bij het huis van miljardair George Soros in Bedford. Dat pakketje bevatte een explosief poeder, volgens een justitiële bron.

Volgens de krant vond een medewerker van Soros een pakketje in de brievenbus. Toen hij het openmaakte, zag hij iets wat op een bom leek. Vervolgens bracht hij het pakje naar bebost gebied in de buurt en belde de politie. Soros was zelf niet thuis.

De verdachte pakketjes naar Obama en de Clintons werden tijdens routinecontroles door de FBI onmiddellijk geïdentificeerd als potentiële explosieven. De Clintons en Obama hebben de pakketjes niet ontvangen en ze waren ook niet aanwezig om ze te ontvangen, aldus de FBI. Het pakketje dat naar CNN was gestuurd, werd gevonden in de postkamer. Het is daar inmiddels weggehaald.

Het is niet duidelijk of de incidenten met elkaar verband houden.