De Engelse politie heeft in de zoektocht na de aanslag in Manchester meer explosieven gevonden. Dat schrijft het Engelse dagblad The Independent op basis van anonieme bronnen.

De politie vond de explosieven bij het onderzoek naar de aanslag bij het stadion in Manchester. Veiligheidsdiensten zouden zich zorgen maken over de vondst.

Een van de gevonden explosieven is gecontroleerd tot ontploffen gebracht.