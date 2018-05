De al enkele weken actieve vulkaan Kilauea op Hawaii is donderdag explosief uitgebarsten. Er zijn dikke rookwolken te zien en as wordt kilometers de lucht in geslingerd. De Amerikaanse seismologische dienst USGS had daarvoor al gewaarschuwd, nadat afgelopen weekeinde een nieuwe scheur van 300 meter lang was ontdekt waaruit lava stroomde. De autoriteiten gaven meteen opdracht tot verdere evacuaties.