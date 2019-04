Explosies in Tripoli na luchtaanvallen

Gevechten bij de Libische hoofdstad Tripoli zijn opnieuw opgelaaid. Delen van de stad, waar al twee weken om wordt gevochten, zijn zaterdagavond en -nacht bestookt vanuit de lucht. De autoriteiten hebben het enige nog functionerende vliegveld van Tripoli vanwege de beschietingen gesloten.

Getuigen maakten melding van meerdere explosies in de stad. De luchtaanvallen, waarvan niet duidelijk is of ze door drones of een vliegtuig zijn uitgevoerd, werden beantwoord met luchtafweergeschut.

De slag om Tripoli begon ongeveer twee weken geleden. Troepen van krijgsheer Khalifa Haftar proberen de stad in handen te krijgen. In Tripoli zetelt de door de Verenigde Naties erkende regering van premier Fayez al-Sarraj. Door het offensief zijn al meer dan 200 doden en ruim duizend gewonden gevallen.