Bij een concertzaal in Manchester zijn na afloop van een concert van Ariana Grande twee explosies gehoord. In de zaal, de Manchester Arena, is paniek uitgebroken. Mogelijk zouden explosies hebben plaatsgevonden in het nabijgelegen metrostation. Op internet gaat een foto rond waarop gewonden zijn te zien bij de ingang van een station. Of deze foto echt is, is nog niet duidelijk.

De politie van Manchester is massaal uitgerukt en roept mensen op niet naar de Arena te komen.