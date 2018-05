Explosies buiten Damascus; „ongewone activiteit” Iran in Syrië

Ten zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus hebben zich dinsdagavond zware explosies voorgedaan. Langs een snelweg in de buurt van al-Kiswah zouden meerdere raketten zijn ingeslagen, aldus Syrische media.

De explosies vielen bijna samen met de toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump, die aankondigde dat zijn land zich terugtrekt uit het nucleair akkoord met Iran.

More from the scene of an alleged missile attack on a #Syrian military base outside the capital #Damascus . #Iran #Israel @Netanyahu #Trump @i24NEWS_EN pic.twitter.com/A8SQqyjTOM

Volgens onbevestigde berichten zouden Israëlische gevechtsvliegtuigen verantwoordelijk zijn voor de explosies. Ze zouden een Iraans wapendepot onder vuur hebben genomen.

Eerder op de avond maakte het Israëlische leger melding van „ongewone Iraanse activiteit” in Syrië. Het riep de autoriteiten op de Golanhoogte ertoe op om schuilkelders te openen en in gereedheid te brengen, aldus de BBC.

Het leger meldt dat de troepen in „hoge” staat van paraatheid zijn met het oog op een eventuele „aanval”. „Ieder agressie tegen Israël kan op een stevig antwoord rekenen”, liet woordvoerder Jonathan Conricus weten.

The IDF has detected irregular Iranian activity in Syria and is preparing the civilian population on the Golan Heights accordingly, as well as defensive systems. Any aggression against Israel will be met with a severe response.