Op paaszondag hebben bij zeker twee kerken in Sri Lanka explosies plaatsgevonden. Ook in hotels in de hoofdstad Colombo zouden explosieven af zijn gegaan, melden lokale media.

Het is nog niet duidelijk of de explosies levens hebben geëist. Pasen is een belangrijke feestdag binnen het christendom. Sri Lanka kent een christelijke minderheid, van voornamelijk rooms-katholieken.