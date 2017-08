Explosiegevaar bij chemische fabriek Texas

Alle burgers die in een straal van 2,4 kilometer van een chemische fabriek in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Texas wonen, worden geëvacueerd. De stroom is uitgevallen als gevolg van orkaan Harvey. Ook de backup-generatoren werken niet, die zijn overstroomd.

De kerncentrale staat in de plaats Crosby. Een paar uur eerder werd het aanwezige personeel al geëvacueerd, vanwege het risico op een explosie. Er zou meer dan 100 millimeter regen gevallen zijn bij de fabriek van de Franse multinational Arkema, die zich richt op de productie van hoogwaardige chemicaliën.