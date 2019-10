Explosief gaat af tijdens protesten Hongkong

In de Chinese stadstaat Hongkong is zondagavond een zelfgemaakt explosief afgegaan. Niemand raakte daardoor gewond. De ontploffing gebeurde in het district Mong Kok op het moment dat een politieauto kwam langsrijden. Die was daar om een barricade weg te halen die betogers hadden opgeworpen.

Volgens de politie was de intentie van de bom om agenten te doden of te verwonden. Het explosief leek zelfgemaakt, maar er was wel een bepaald kennisniveau van de chemie voor nodig. Er zijn nog geen arrestaties verricht, aldus de politie die tevens meldt dat een agent zondag in zijn nek is gestoken tijdens nieuwe schermutselingen met demonstranten.

Het gebruik van explosieven door betogers, zou een nieuwe stap betekenen in de protesten die Hongkong al weken ontregelen. De confrontaties tussen de demonstranten en de politie zijn steeds harder geworden. Zo is er brand gesticht in de buurt van politiebureaus en werd er met molotovcocktails gegooid richting de oproerpolitie, die op haar beurt traangas en waterkanonnen inzette. Ook zijn deze maand twee tieners door de politie neergeschoten.