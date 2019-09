Explosief gaat af in pand met AfD-kantoor

In Neustrelitz in het noordoosten van Duitsland hebben onbekenden een zelfgemaakt explosief naar binnen gegooid bij een gebouw, waarin ook een afdeling van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) is gevestigd.

Of de daad politiek gemotiveerd is, wordt door de autoriteiten onderzocht. Het explosief ging in de nacht van donderdag op vrijdag af. Het plafond en een deur van een voorkamer van het gebouw raakten beschadigd, meldt de politie. In het pand bevinden zich ook winkels.