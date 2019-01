Explosie voor het AfD-kantoor in Döbeln

Voor het partijkantoor van de rechts-populistische AfD in de Duitse stad Döbeln in de bondsstaat Saksen heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie is een onbekende substantie ontploft. Er zijn geen gewonden.

De achtergrond van de explosie is nog niet duidelijk. De politie houdt rekening met een politiek gemotiveerd misdrijf, liet de politiechef aan de Leipziger Volkszeitung weten. Het Openbaar Ministerie onderzoekt het incident in de stad die ligt tussen Leipzig en Dresden.

Aan het pand en aan de ernaast gelegen gebouwen zijn ramen en deuren beschadigd. Ook meerdere auto’s zijn beschadigd geraakt.