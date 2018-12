Explosie restaurant Japan door gaslek

De enorme explosie in een restaurant in Noord-Japan waarbij tientallen gewonden vielen, is veroorzaakt door een gaslek. Dat melden Japanse media maandag. Door de explosie raakten 42 mensen gewond, een persoon is er slecht aan toe.

Het bluswerk duurde tot in de vroege ochtenduren. Door de kracht van de ontploffing en de daaropvolgende brand braken de ramen van de omliggende huizen. Brokstukken vlogen meters door de lucht.

Veel bewoners zouden in eerste instantie gedacht hebben dat het een aardbeving was.