Explosie pand Antwerpen: zeker 2 doden

Hulpdiensten in Antwerpen hebben dinsdagmorgen twee lichamen gevonden onder het puin van een ingestort pand in de stad. Het gebouw stortte maandagavond in door een explosie. Daarbij zijn verder zeker veertien mensen gewond geraakt, van wie vijf ernstig. Eén persoon verkeert in kritieke toestand.

Maandagavond werden zeven personen onder het puin vandaan gehaald. De politie heeft laten weten dat zeker drie huizen zijn ingestort; twee aanpalende panden zijn onbewoonbaar verklaard en van één pand moest de stabiliteit worden onderzocht.

De brandweer kreeg volgens de Gazet van Antwerpen omstreeks 21.30 uur een melding van de explosie aan de Paardenmarkt. De knal was tot ver in de buurt te horen. De oorzaak van het incident is nog onbekend. De Antwerpse politie meldde via Twitter uitdrukkelijk dat het niet om een terroristische daad gaat.

De politie verwachtte dat het nog wel even zou duren voordat er duidelijkheid komt. Het opruimen van de brokstukken had volgens de hulpdiensten prioriteit. Buurbewoners zeiden dat het pand oud was en in slechte toestand verkeerde.„Ik zag alles gebeuren”, zei Emilie, een twintiger, dinsdag in de Vlaamse krant De Standaard. Hij was aan het dineren toen het gebouw in de Antwerpse studentenbuurt instortte. „We zaten in een restaurant recht tegenover het gebouw. Plots hoorde ik een gigantische knal en zag ik een lichtflits, gevolgd door veel rook.”

Emilie vertelde hoe hij „jonge mensen” vanonder het puin naar boven zag kruipen. „Ze zagen helemaal zwart. Mensen waren aan het roepen en gillen.”

Een 54-jarige omwonende zei tegenover de Gazet van Antwerpen dat het voelde alsof er een „enorme bom” ontplofte. „Letterlijk alle ramen van het gebouw vlogen in scherven uit elkaar. Het was verschrikkelijk. Het glas vloog meters ver. De voordeur lag 3 meter verder, gewoon weggeblazen door de schok.”