Explosie op petrochemisch complex in Iran

In een petrochemisch complex in het zuidwesten van Iran heeft zich volgens lokale autoriteiten een explosie voorgedaan. Ook volgde er zondag een grote brand in het complex in de stad Mahschahr, meldt persbureau IRNA. De exacte oorzaak is nog steeds onduidelijk, maar de autoriteiten gaan uit van een olielek in de fabriek Tondgujan. Over slachtoffers en omvang van de schade is nog niks bekend..

Er zijn de afgelopen weken verschillende explosies en grote branden geweest in Iran. Die waren onder meer in het militaire kamp Parchin in het oosten van Teheran, een werkplaats in de nucleaire voorziening van Natans in het centrale deel van Iran en recent in een fabriek in een buitenwijk van Teheran waar twee arbeiders bij omkwamen.

Na de explosies in Parchin en Natans ontstond er speculatie over sabotage vanuit het buitenland.