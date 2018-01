Explosie op olietanker Sanchi

Op de tanker Sanchi heeft zich een explosie voorgedaan. De olietanker staat al sinds zaterdag in brand nadat hij was gebotst met een graanschip uit Hongkong. De ontploffing gebeurde toen reddingwerkers het vuur met schuim probeerden te bestrijden. Er vielen geen gewonden.

Volgens het Chinese ministerie van Transport deed de explosie zich kort na half twee woensdagmiddag (lokale tijd) voor. Schepen die ter plekke waren voor assistentie hebben zich op enige afstand teruggetrokken. De experts zijn bang dat het enorme schip zal breken of in zijn geheel zal zinken, waardoor de lading in zee terechtkomt.

Van de 32 opvarenden van de Sanchi worden er nog altijd 31 vermist. Het gaat om dertig zeelieden uit Iran en een uit Bangladesh. Er is één dode uit Bangladesh geborgen. De bemanning van het andere vaartuig kon met helikopters van boord worden gehaald.

De olietanker vervoerde 163.000 ton zogenoemd condensaat, een gemakkelijke ontvlambare vorm van aardolie, met een waarde van omgerekend 60 miljoen euro. De Sanchi was op weg naar Seoul. De toedracht van het ongeval is nog een raadsel. Het gebeurde zo’n 300 kilometer uit de kust van Shanghai.