Explosie op Mexicaanse ferry geen terreurdaad

De explosie die vorige maand op een Mexicaanse veerboot enkele tientallen mensen verwondde, was geen terreurdaad. Ook de georganiseerde criminaliteit zat er niet achter. Dat heeft het ministerie van Justitie zondag bekendgemaakt. Het liet zich niet uit over mogelijke verdachten.

De ontploffing op de ferry die aangemeerd lag in de haven van Playa del Carmen werd veroorzaakt door een thuis in elkaar geknutselde bom. Dat een misdaad- of terroristische organisatie verantwoordelijk is voor de aanslag, is uitgesloten. Ten minste 25 mensen, onder wie Amerikanen, liepen verwondingen op. De toeristenbranche, erg belangrijk in de streek met plaatsen als Playa del Carmen, het eiland Cozumel en Cancún, werd ook zwaar getroffen.

De boot werd geëxploiteerd door een rederij die volgens de lokale media eigendom is van de familie van Roberto Borge, de voormalige gouverneur van de deelstaat Quintana Roo op het schiereiland Yucatán. Hij wordt verdacht van corruptie en zit sinds zijn uitlevering door Panama in januari vast.