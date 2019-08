Explosie Noord-Ierland had agenten als doel

Agenten in Noord-Ierland zijn maandag aan de dood ontsnapt toen zich aan de grens met de Republiek Ierland een explosie voordeed. De politiemensen waren naar de plaats gelokt met een verdacht pakketje om ze te doden met een vlak daarbij geplaatste bom, maakte de politie bekend.

De politie kreeg naar eigen zeggen zaterdag een melding binnen van het verdachte pakket dat enkele kilometers van de grens was achtergelaten. Agenten die maandag nog in de buurt bezig waren met onderzoek, maakten melding van de ontploffing.

„Hoewel het onderzoek pas in een vroeg stadium is, ben ik ervan overtuigd dat dit een opzettelijke poging was de politie en collega’s van de explosievenopruimingsdienst naar de plek te lokken om hen te vermoorden”, aldus politiechef Stephen Martin.