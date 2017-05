Explosie Manchester was zelfmoordaanslag

De explosie na het concert van het Amerikaanse tieneridool Ariana Grande in de Manchester Arena is veroorzaakt door één man, die zelf is omgekomen. Dat heeft de politie in de Engelse stad dinsdagochtend meegedeeld.

Het dodental van de aanslag is opgelopen tot 22. Onder hen zijn ook kinderen.

„Wij gaan er in dit stadium van uit dat de aanslag afgelopen avond door één man werd uitgevoerd”, zei politiechef Ian Hopkins. „Wij proberen vast te stellen of hij alleen handelde of als onderdeel van een netwerk.” Hij bevestigde dat de dader is omgekomen. „Wij denken dat hij een geïmproviseerd explosief bij zich had dat hij ontstak om deze gruweldaad te veroorzaken.”

De explosie vond plaats buiten de concertzaal, net nadat Grande haar optreden had afgesloten.