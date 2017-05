De Engelse politie behandelt de explosie bij het concert van Ariana Grande in Manchester als een terroristische aanslag. Dat melden de BBC en Sky News op basis van bronnen bij de politie. De anti-terreureenheid van het Verenigd Koninkrijk is momenteel in Londen bijeen en werkt nauw samen met Britse ministerie van Binnenlandse Zaken.

De explosie gebeurde rond 23.30 uur buiten bij de ingang van de Manchester Arena, zo meldt de concertzaal.