Explosie kleuterschool was een misdrijf

De explosie bij een kleuterschool in de Chinese stad Xuzhou, waarbij donderdag acht doden zijn gevallen, is volgens berichten van de politie veroorzaakt door een misdrijf. De agenten hebben één verdachte opgepakt, meldde het stadsbestuur van Xuzhou in de provincie Jiansu vrijdag, zonder verdere details prijs te geven.

Bij de explosie die plaatsvond op het moment dat ouders hun kinderen bij school kwamen afhalen, zijn 65 mensen gewond geraakt. Acht van hen zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten zijn er geen kinderen of leraren van de kleuterschool omgekomen.