Explosie in wapenopslagplaats Hezbollah in Zuid-Libanon

In een gebouw van Hezbollah in het zuiden van Libanon heeft zich dinsdag een krachtige explosie voorgedaan. Volgens een bron binnen de sjiitische beweging zou het gaan om een ongeluk in een opslagplek voor oude mijnen en wapens.

Een televisiezender die door Hezbollah wordt gerund stelde echter dat de oorzaak nog niet duidelijk is. Leden van de met Iran gelieerde groepering hebben het gebied rond de explosie in de plaats Ain Qana afgezet. Volgens de eerste berichten zijn er gewonden gevallen, maar het Libanese Rode Kruis kon nog niets zeggen over slachtoffers.



De hoofdstad Beiroet werd vorige maand opgeschrikt door een enorme explosie. Door de ontploffing van 2750 ton ammoniumnitraat op 4 augustus vielen zeker 190 doden en circa 6000 gewonden.