Explosie in militaire academie Sint-Petersburg

Bij een explosie in een militaire academie in Sint-Petersburg in Rusland zijn dinsdag drie gewonden gevallen, meldt persbureau RIA Novosti. De drie raakten niet levensgevaarlijk gewond, maar moesten wel behandeld worden.

Het onbekende explosief ging af op een administratieve afdeling van de Mozhaisky-academie. Door de ontploffing stortte een trap in, waardoor ongeveer twintig mensen vast kwamen te zitten.

De militaire academie in het centrum van Sint-Petersburg is een van de grootste van Rusland.