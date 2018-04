Exploderende mier gevonden op Borneo

Op het Aziatische eiland Borneo is een mier gevonden die zijn vijanden kan uitschakelen door te exploderen, waardoor ze een giftige stof over zich heen krijgen. De bijzondere eigenschap betekent wel dat de mier het zelf ook niet overleeft, maar zo kan hij de rest van de kolonie redden. Exploderende mieren zijn zeer zeldzaam.

De kleine, rode mier is aangetroffen in de boomtoppen op Borneo. Wanneer hij wordt geconfronteerd met een vijand die niet wijkt, richt hij zijn achterkant op de aanvaller en spant zijn spieren zo hard aan dat zijn lichaam ontploft, waardoor de gele smurrie loskomt. Onderzoeksleider Alice Lavciny van het Natuurhistorisch Museum in Wenen zei tegen het gespecialiseerde tijdschrift Zookeys dat de geur die vrijkomt lijkt op die van een curry.