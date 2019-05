Experts VN: straf Assange „disproportioneel”

Experts hebben kritiek geuit op de gevangenisstraf van bijna een jaar waartoe Julian Assange is veroordeeld. Een speciale werkgroep van de Verenigde Naties noemt die strafmaat „disproportioneel”.

De Wikileaks-oprichter maakte zich in het Verenigd Koninkrijk schuldig aan het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht. De experts noemen dat een „klein vergrijp” en vinden het zorgwekkend dat Assange zit opgesloten in de zwaar beveiligde Belmarsh-gevangenis. „Alsof hij is veroordeeld voor een ernstig misdrijf.”

Assange zocht in 2012 een veilig heenkomen in de Ecuadoraanse ambassade om zijn overlevering aan Zweden te voorkomen. De Australiër bivakkeerde daar tot april van dit jaar. Toen werd hij opgepakt en veroordeeld tot 50 weken cel. Verder hebben ook de Verenigde Staten om zijn uitlevering gevraagd.